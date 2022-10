Halloween -‘Ognissanti’, un ponte festivo per 13 milioni di italiani rivela il portale dei viaggi Vamonos

Secondo un sondaggio di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in vacanze di gruppo e per single, realizzato tra il 18 ed il 21 ottobre 2022 su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, il movimento turistico degli italiani per Halloween – festa che, ‘spodestate’ le ricorrenze di Ognissanto e ‘dei morti’, oggi rappresenta una prima tregua dal lavoro dopo il periodo delle ferie estive – è in grande crescita. Ponte di Halloween -‘Ognissanti’: nonostante la crisi, il 22% della popolazione partirà per una vacanza A mettersi in viaggio, nonostante la crisi, saranno quest’anno 13 milioni di italiani, ovvero il 22% della popolazione, con una spesa media di 370 euro pro-capite ed un conseguente giro d’affari di 4,8 miliardi di euro. “Insomma – osserva Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it – ad andare in vacanza per Halloween quest’anno saranno davvero in molti, un boom che sta andando in parallelo con i sempre più richiesti weekend benessere e con il revival delle città d’arte”. Ponte di Halloween -‘Ognissanti’: più di un connazionale su 3 viaggerà verso una città d’arte per un soggiorno medio di 3 giorni Secondo quanto emerge dal sondaggio, tra estero ed Italia, più di un connazionale su 3 viaggerà verso una città d’arte per un soggiorno medio di 3 giorni. La spesa media dei vacanzieri, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, si attesterà sui 370 euro a persona: 280 euro per i viaggiatori che resteranno in Italia (il 75% del totale) e 640 euro per i viaggiatori che andranno invece fuori dai confini nazionali (il 25%). Ponte di Halloween -‘Ognissanti’: nello specifico, che sia in Italia che all’estero, l’Arte la farà da padrone Chi resterà in Italia sceglierà soprattutto le città d’arte (35%) e le località termali e weekend benessere (25%), ma anche la montagna (14%), il mare (8%) ed il lago (7%). Per chi andrà all’estero, le mete più ambite saranno le città d’arte (includendo le grandi capitali Ue ed extra-Ue) che sommano un considerevole 42%, senza disdegnare le località di mare (19%) e la montagna (12%). “La media ponderata di chi sceglie le città d’arte – spiega ancora la Emma Lenoci – totalizza quindi il 36,75% delle preferenze”. Certo è che la scelta di viaggiare è sempre più ricorrente tra gli italiani, anche perché in questo periodo dell’anno si viaggia praticamente a metà prezzo, perché i voli e gli alloggi costano molto meno rispetto ai mesi estivi e nel contempo le località sono meno affollate. Ponte di Halloween -‘Ognissanti’:in tanti preferirai optare per un rilassante fine settimana nelle Spa del Paese Sul portale Vamonos-Vacanze.it a far registrare il tutto esaurito sono anche le settimane sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh ed in Madagascar, mentre rimane ancora qualche opzione per Capo Verde (dal 26 ottobre al 2 novembre) e per quello a Dubai ed Abu Dhabi (dal 27 ottobre al 1 novembre). Ad andare per la maggiore anche i weekend, come il fine settimana benessere ad Abano o il ponte di Halloween a Lisbona (entrambi dal 29 ottobre al 1 novembre). Ed anche quello in Costiera Amalfitana. Come osservano infine gli esperti analisti del portale, “A trainare le vendite è ancora adesso il “revenge tourism”, la ricerca di una rivincita dopo le restrizioni del Covid-19”. Le opzioni “Vamonos” per la festa delle streghe e delle zucche sono ancora tante: dal Tour della Giordania a Fuerteventura nelle Canarie, dal Lago di Garda a Varadero (Cuba), passando per Amsterdam o Bayahibe (Santo Domingo). Info: www.vamonos-vacanze.it Max