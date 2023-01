Harry: “Materiale per altro libro ma mio padre e William non mi perdonerebbero”

(Adnkronos) – Avrebbe abbastanza materiale per scrivere un altro libro, ma suo padre e suo fratello non lo perdonerebbero mai. Lo ha rivelato Harry in un’intervista al Telegraph, sostenendo che la trascrizione originale del suo libro, Spare, era lunga il doppio della bozza finale. Il duca di Sussex ha ammesso che molti dei dettagli che alla fine sono stati eliminati riguardavano i rapporti con suo padre, re Carlo III, e suo fratello William.

“La prima bozza era diversa. Era di 800 pagine e ora è scesa a 400 – ha raccontato – Avrebbero potuto essere due libri, mettiamola così. E la parte più difficile è stata togliere le cose”. Secondo Harry, “c’erano cose che sono successe, soprattutto tra me e mio fratello, e in parte tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdonerebbero mai”.