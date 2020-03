Harry Potter, da stasera lunedì 16 marzo l’intera saga su Italia 1: orario e appuntamenti

Passano gli anni (tanti), ma Harry Potter rimane sempre una delle saghe più amate di sempre. Non è un caso che ogni anno a Natale la riproposizione dell’intera saga sul maghetto più famoso del mondo macini record di ascolti. Una felice consuetudine che quest’anno arriverà con qualche mese di ritardo rispetto al periodo natalizio.

L’ultima Natale, infatti, non ha visto protagonista Harry Potter e le sue avventure, per questo i numerosissimi fan hanno chiesto la messa in onda della saga in questo periodo di isolamento, durante il quale un bel film è sempre apprezzato. Mediaset, e in particolare Italia 1, hanno accolto le richieste e a partire da oggi andrà in onda Harry Potter dalle 21 e 20.

Harry Potter su Italia, quando va in onda

La saga sul mago con la cicatrice sulla fronte sarà visibile su Italia 1 ogni lunedì e martedì per l’intero mese di marzo e fino al 7 aprile: saranno quindi visibili tutti gli otto film di Harry Potter. Si parte stasera 16 marzo con il primo ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’, pellicola che ha dato il via alla riproposizione cinematografica del capolavoro di J.K. Rowling.

Sarà un autentico tutto nel passato durante il quale potremo vedere un giovanissimo Harry Potter e i suoi compagni appena conosciuti dar vita ad un film ormai leggendario: il primo di una lunga serie che ha seguito i romanzi dando ancora più visibilità ad un’opera ormai mastodontica. Buone notizie quindi per i fan di Harry Potter: da stasera sarà riproposta l’intera saga del mago più famoso di sempre.