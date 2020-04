Harry Potter e i doni della morte, stasera su Italia 1 la prima parte: orario e trama

Come tutte le cose belle anche Harry Potter è arrivato alla sua conclusione. Stasera su Italia 1 andrà in onda la prima parte dell’epilogo della storia del maghetto più famoso del mondo. Harry Potter i doni della morte verrà proposto in prima serata, intorno alle 21 e 20, e sarà il primo dei due appuntamenti che chiuderanno la saga.

Da diverse settimane Harry Potter è diventato l’antidoto più efficacie alla noia da isolamento. I fan hanno chiesto a gran voce la saga del maghetto, Mediaset ha riposto presente proponendola ogni lunedì e martedì’ della settimana, fino a domani, quando arriverà l’epilogo tanto atteso. Oggi lunedì 6 aprile in prima serata di Italia 1 andrà in onda la prima parte di Harry Potter e i doni della morte, domani invece è previsto il gran finale.

Harry Potter e i doni della morte, trama del film

Harry e i suoi amici non sono più i bambini che abbiamo conosciuto nei primi capitoli della saga, sono cresciuti, hanno fatto esperienze di vita, sono diventati uomini insieme. E insieme proveranno a battere il nemico comune: Voldemort, da sempre un pericolo per la comunità dei maghi e in particolar modo per Harry.

Le vicende si svolgeranno fuori da Howgharts: Harry, Hermione e Ron si metteranno sulle tracce degli ultimi horcrux da distruggere e durante il loro cammino faranno scoperte importanti fino allo scontro finale. Harry Potter e i doni della morte è una delle trasposizioni cinematografiche più fedeli ai libri, tanto che è stato diviso in due capitoli per dar modo alla storia di dipanarsi nella sua interezza.