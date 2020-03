Harry Potter e il Principe Mezzosangue stasera su Italia 1: trama, orario e curiosità

Continua l’appuntamento con Harry Potter, che anche oggi martedì 31 marzo va in onda su Italia 1. Sempre allo stesso orario: 21 e 20 circa, per un nuovo capitolo dell’avvincente saga che nel corso degli anni ha formato un enorme seguito di fan. E proprio dall’iniziativa degli appassionati del maghetto è nata la riproposizione dell’intera saga che andrà in onda fino al 3 aprile.

La richiesta è arrivata a gran voce: “Mandate in onda Harry Potter”. Il coro si è alzato sui social da parte dei fan che in questo periodo complicato trovano un po’ di conforto nella loro saga preferita. Per questo Mediaset ha deciso di accettare l’invito mandando in onda la saga di Harry Potter. Oggi martedì 31 marzo sarà proposto Harry Potter e il principe mezzosangue.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, trama e curiosità

Harry si sta facendo ormai grande, così come i suoi migliori amici. Gli anii passano ma per il maghetto c’è sempre un solo obiettivo: sconfiggere Voldemort, che nel frattempo ha acquisito sempre più potere. In Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry capirà che nemmeno Hogwarts è un posto sicuro.

Con l’aiuto di Albus Silente il mago si impadronirà del tomo ‘Il principe Mezzosangue’, nel quale sono contenuti diversi incantesimi di alto livello e non adatti a degli studenti. L’arrivo nella scuola di un nuovo professore inasprirà ancora di più la situazone che avvicina i protagonisti sempre più allo scontro finale. Stasera alle 21 e 20 su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue continuerà a raccontare le vicende del mago più famoso del mondo.