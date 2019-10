Harry Styles torna e ‘sbanca’ su Youtube

Sono passati due anni dal suo omonimo album di debutto solista, intitolato “Harry Styles” (certificato Oro in Italia), ed ora esce ‘Lights Up’, il suo nuovo attesissimo brano, disponibile in digitale e da oggi anche in rotazione radiofonica.

Il brano “Lights up” è accompagnato da un video che, in poche ore, ha già superato 2,2 milioni di visualizzazioni su YouTube. “Lights up” è stato prodotto da Tyler Johnson con la collaborazione di Kid Harpoon (Tom Hull), ed entrambi hanno partecipato alla scrittura del brano insieme allo stesso Styles.

Il video è stato girato in Messico.

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il Platino in Italia, ha totalizzato oltre 680 milioni di stream a livello mondiale e più di 780 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 su iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti.

