Hashtag Instagram 2020: i migliori da utilizzare per foto e video

Quali sono gli hashtag migliori da utilizzare su Instagram? Questa domanda è molto ricercata su Google dagli utenti iscritti all’app di fotografia per smartphone Instagram. Da diverse settimane, infatti, tutta Italia è in lockdown e sempre più persone si stanno avvicinando ai social network per passare le giornate in casa in quarantena.

Tra videochiamate di gruppo ed esercizi di fitness in casa, uno dei passatemi più comuni tra gli italiani sono senza dubbio i social network. Tra i più utilizzati troviamo sicuramente Facebook, Instagram, Twitter ed il nuovo TikTok, sempre più utilizzato dai giovanissimi. Ma quali sono gli hashtag da utilizzare, soprattutto su Instagram, per ottenere più mi piace alle foto e video che pubblichiamo?

Hashtag Instagram: quali utilizzare nel 2020?

La domanda non ha una risposta valida per tutti poiché il consiglio degli esperti di social media consigliano di utilizzare sempre hashtag diversi e soprattutto tentare di utilizzare sia hashtag molto utilizzati e comuni come ad esempio #italia, #roma o #buongiorno ma anche parole-chiavi di nicchia e dunque meno utilizzati sulla piattaforma come #romadisera, #italiabuongiorno, ecc.

Qual è il motivo? Semplice, gli hashtag popolari non permettono di avere una grande visibilità poiché ogni pochi secondi vengono caricati con quel “cancelletto” numerosi contenuti e dunque si rischia che il nostro scatto possa ricevere poca visibilità. Per ovviare a questo problema dunque si consiglia di utilizzare un massimo di 30 hashtag suddivisi tra hashtag popolari e hashtag nuovi e di nicchia. Ma vediamo nel dettaglio qualche set di hashtag pronti per essere copiati ed incollati su Instagram tramite le app per smartphone Android e iPhone.

Hashtag Instagram 2020: quali usare in Italia

Quali hashtag Instagram utilizzare in Italia? Ecco una lista di parole chiavi pronte per essere copiate ed incollate sotto i nostri post su Instagram (e non solo) per ottenere più like e commenti. In base al contenuto della nostra immagine consigliamo di usare hashtag correlati così da ottenere un riscontro maggiore in termini di interazioni (e magari qualche follower in più).

Hashtag Quarantena: #iorestoacasa #quarantena #restiamoacasa #italylockdown #iostoacasa #andràtuttobene #distantimauniti #celafaremo #italianonsiferma #coronavirusitalia #covid19italia #covid19italy #iosonoitalia #coronavirus

Hashtag Motivazionali: #andràtuttobene #pensieri #pensiero #saggezza #mindfulness #frasifamose #vita #consapevolezza #pace #philosophy #life #lifestyle #winner #filosofia #vittoria #personal #workouttraining #workouttime #personaltrainer #sfinimento #trainingtime #training #determinazione #preworkout #plank #stacco #fatica #nopainnogain

Hashtag Fitness/Palestra: #allenamento #bodybuilder #bodybuilding #addominali #benchpress #squat #deadlift #dup #powerlifting #drugfreepowerlifting #dietaflessibile #flexiblediet #training #muscles #allenatore #fashion #culturista

Hashtag Design/Arredamento casa: #angolidicasa #dettaglichecontano #homeiswheretheheartis #homedesign #interiorlover #interioraddict #homeinspiration #archilovers #modern #interiordesignmilano #design #architecture #classyinteriors #interiordesign #furniture #homedecor #homedesign #interiorandhome

Hashtag Animali: #animal #animali #animallovers #animals #animalsofinstagram #cat #gatto #cute #dayshots #dog #cane #instalife #instanature #instanaturelover #love #natura #naturaleza #pets #pets_of_instagram #petstagram #photooftheday

Hashtag Famiglia: #famiglia #brother #fratelli #children #cute #dad #fam #family #familytime #father #friends #instagood #kids #life #love #mom #mother #sister #sisters #smile

Hashtag Cibo/Ricette: #breakfast #cibo #cooking #cucina #delicious #delish #dessert #dinner #eat #eating #fashionfood #food #foodaddict #foodart #foodblog #foodblogger #foodgasm #foodie #foodism #foodlover #foodpic #foodpics #foodporn #cibo #foodstyling

Hashtag frasi Buongiorno/Buonanotte: #sunset #sunrise #sun #TFLers #beautiful #skyporn #cloudporn #nature #clouds #horizon #buongiorno #buonanotte #gorgeous #night #morning #silhouette #instasky #all_sunsets #buondì

Hashtag Popolari: #love #TagsForLikes #TagsForLikesApp #TFLers #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram #colorful #style #swag

Hashtag per Mi Piace: #like #like4like #likeforlike #likes #likes4likes #likesforlikes #likesplease #likesreturned #lol #look #love #love #me #music #my #nature#niallhoran #night #party #photo #photooftheday #photooftheday #picoftheday #pink #pretty #red #selfie #smile #smile #statigram

Hashtag per Follower: #alwaysfollowback #f4f #follow #followall #followbackalways #followbackteam #follower #followers #followforfollow #follow4follow #followher #followme #ifollow #likeback #me #pleasefollow #pleasefollowme #tagsta #tagstagramers #teamfollowback #followback