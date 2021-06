Helbiz Media, dai monopattini ai diritti Tv, acquisiti Ott della Serie B per le prossime 3 stagioni

Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità, annuncia la nascita di Helbiz Media che ha acquisito, a quanto apprende l’Adnkronos, i diritti Ott del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024) per la trasmissione in Itali

a

e annuncia di essere stata scelta dalla Lega Serie B come partner esclusivo per la distribuzione e commercializzazione dei diritti del Campionato di Serie B in tutto il mondo. La creazione di Helbiz Media rientra nel piano strategico del gruppo Helbiz e ha l’obiettivo di attivare una nuova business unit che aggiunga valore al gruppo e al suo core business, la micro-mobilità. Helbiz Media debutterà con la trasmissione in Italia dell’intero Campionato di Serie B: 20 Club, oltre 390 partite tra regular season, playout, playoff, visibili tramite il servizio Helbiz Live con l’abbonamento Helbiz Unlimited.



La nascita della nuova business unit si inserisce nel piano strategico del gruppo Helbiz sfruttando la sinergia tra il mondo della micro-mobilità ed il mondo media. Il servizio di offerta di contenuti si chiamerà Helbiz Live e sarà un servizio Ott, fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv. Saranno utilizzate tutte tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate al fine di garantire gli standard qualitativi più alti. La Serie B e i contenuti di Helbiz Live saranno inclusi nell’abbonamento Helbiz Unlimited ma saranno anche offerti con un abbonamento specifico per i contenuti audiovisivi. L’ammontare dell’operazione è regolato dalle norme presenti nel bando pubblico emesso dalla Lega di serie B ed è in funzione del numero di operatori che per l’analoga tipologia di offerta vi parteciperanno, entro la scadenza indicata del 15 giugno

Helbiz Media e Lega Serie B hanno raggiunto inoltre un accordo in base secondo il quale Helbiz Media sarà il distributore esclusivo dei diritti Media della Serie B all’estero, in tutto il Mondo (eccetto Italia). Questo accordo rappresenta un’ulteriore linea di business per Helbiz Media, che da subito opererà sui mercati internazionali lavorando con broadcasters, operatori Ott, agenzie, aziende di betting, al fine ottenere la più capillare distribuzione all’estero per il Campionato di Serie B, garantendo visibilità e risultati economici. Helbiz Media, tramite Helbiz Live, sfrutterà direttamente i diritti della Serie B nei Paesi dove Helbiz è presente come USA, Canada, Serbia, e altri se ne aggiungeranno presto. Helbiz Media controllata interamente da Helbiz, nasce da un’intuizione di Emanuele Floridi, entrato a far parte del Gruppo, come Advisor di Helbiz Media. Esperto di Strategic Management, è cresciuto nel mondo di Istituzioni e Industria, e negli ultimi anni ha operato nel business del calcio, come advisor di aziende dei media e delle tlc.

Ceo di Helbiz Media è stato nominato Matteo Mammì, che riporterà al Ceo del gruppo Helbiz, Salvatore Palella, e che avrà il compito di guidare le attività dell’azienda a livello globale. Matteo vanta oltre 20 anni di esperienza come Senior Executive nei settori media, sport, telecomunicazioni, con esperienze di vertice in Sky Sport, Mediapro, Img. “Innanzitutto, un ringraziamento alla Lega Serie B, alla Presidenza di Lega e a tutti i Club per la fiducia e lo spirito di partnership espressi per il gruppo Helbiz e Helbiz Media. Sono entusiasta di entrare a far parte del gruppo Helbiz, realtà consolidata e al tempo stesso estremamente dinamica, che sta reinventando il settore della micro-mobilità. Lanceremo dei nuovi progetti a supporto del core business con l’obiettivo di conquistare e di coinvolgere sempre di più i nostri clienti. Offriremo un servizio di intrattenimento audiovisivo nuovo, tecnologico e molto conveniente”, ha dichiarato Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media.