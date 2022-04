Higuain non si ritira, arriva smentita: “Mio padre ha frainteso”

(Adnkronos) – Gonzalo Higuain smentisce le parole del padre sul suo ritiro a fine 2022. “No, avrà frainteso le mie parole. Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato, ha capito male ma non c’è nulla di vero. Ovviamente sono vicino al momento in cui darò l’addio al calcio, ma al momento non è nella mia mente”, dice

“Quello che ho in testa è adempiere al mio contratto, poi analizzerò come mi sento e incontrerò il club per prendere la decisione migliore – aggiunge l’attaccante argentino in un’intervista al termine dell’allenamento con l’Inter Miami – In questo momento mi sento bene, e volevo solo chiarire questo. Quando arriverà il tempo sarò io a comunicare la mia decisione”.

Higuain, 34 anni, ha iniziato la sua avventura in MLS con l’Inter Miami nel 2020. Durante la sua avventura americana, ha totalizzato fin qui 15 gol e 12 assist in 44 presenze con il suo club. Il suo contratto scadrà a fine 2022, ma l’Inter Miami ha la possibilità di allungarlo fino al 2023: vedremo se il club deciderà di esercitare l’opzione o se Higuain deciderà davvero di ritirarsi alla fine del 2022.