Higuain prende a calci membro dello staff: scherzo o nervosismo? Il VIDEO

L’abbraccio sorridente di Bonucci sembra ridimensionare il tutto ad un semplice scherzo, ma la reazione di Higuain durante un torello in allenamento potrebbe far pensare anche ad altro. In un video pubblicato su Twitter da snt, infatti, l’argentino è alle prese col classico giro palla di riscaldamento che lo prevedeva al centro del cerchio per provare a recuperare la sfera.

Proprio durante l’esercizio però il Pipita si è scagliato contro un collaboratore di Sarri che era a bordo del campo. Nel video si vede Higuain rifilargli un pestone, per poi prendere a calci le transenne appena fuori dal campo di gioco. Il tutto con l’aria di chi ha poca voglia di scherzare.

Higuain infuriato? Il VIDEO

A placare gli animi o ad alimentare il clima scherzoso, ci ha pensato Bonucci, che ha subito abbracciato l’argentino col sorriso stampato in faccia. Difficile capire se sia stata la conseguenza di una reazione volutamente scomposta per generare ilarità, o di un gesto di stizza istintivo figlio di un un momento di nervosismo. In ogni caso Higuain si sta allenando con il gruppo quindi l’allarme di un suo possibile infortunio è rientrato. Di seguito il video dell’accaduto: