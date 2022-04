Higuain smentisce il padre: “Non mi ritiro”

Gonzalo Higuain continuerà a giocare. E a fare gol. L’attaccante argentino, ora in forze all’Inter Miami, in Mls, ha smentito le voci di un possibile ritiro a fine stagione. Il Pipita ha ancora voglia di scendere in campo. E lo ha ribadito smentendo il padre, colui che solo ieri aveva annunciato il ritiro dell’attaccante argentino.

Ai microfoni di TNT Sports Higuain ha chiarito: “Credo che abbia capito male, non ho mai detto che mi sarei ritirato. Quando prenderò questa decisione sarò io a comunicarlo”. Niente ritiro quindi, il Pipita ci tiene a chiarirlo. Nella sua testa c’è ancora voglia di fare gol, come ha sempre fatto nella sua carriera. In Italia al Napoli e alla Juve, prima ancora al Real Madrid.

Solo ieri il padre dell’attaccante, Jorge Higuain, sempre ai microfoni di TNT Sports, aveva rivelato in merito ad un possibile ritorno del figlio in Argentina, dove ha iniziato la sua carriera da calciatore prima di arrivare in Europa: “No, si ritirerà alla fine di questa stagione. O almeno è quello che mi ha detto”.