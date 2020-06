“Ho scritto i decreti sicurezza per il Paese, se li aboliscono parola agli italiani”, afferma Salvini

Da Bagheria, attraverso i media Matteo Salvini ‘lancia’ un monito’ contro il governo: ”Ammesso e non concesso che il governo abolisca i decreti sicurezza, perché ogni giorno litigano su qualcosa e penso proprio che non ci arriveranno”, premette, “Cosa farei davanti all’abolizione o la modifica dei decreti sicurezza? Li ho scritti io, quindi ritengo che siano utili al Paese. Secondo me se li aboliscono o li cambiano lo fanno contro la sicurezza nazionale, senza senso, solo per ideologia“.

Salvini: “Se toccano la sicurezza parola agli italiani”

Dunque, prosegue il leader del Carroccio, “semmai riportassero indietro l’Italia sul fronte sicurezza noi saremmo pronti a chiedere agli italiani le forme necessarie per bloccare questo tentativo di rendere meno sicuro il nostro Paese, anche perché ricordo che i decreti sicurezza, oltre al tema immigrazione, affronta anche il tema anticamorra, anti ‘ndrangheta, antimafia, hanno interventi su Polizia di Stato e i poteri dei sindaci”.”

Salvini: “Migranti sfruttati? Prima chiudiamo meglio è”

Quindi, l’atavica questione migranti: “Oggi -commenta il leghista – arrivo in Sicilia in occasione di una importante operazione contro il traffico di essere umani, a dimostrazione del fatto che i barconi sono organizzati. Leggevo un viaggio pagato almeno 25 mila euro a ragazza, poi usate come oggetto lungo le strade siciliane e italiane. Alcune di queste ragazze sono arrivate con i barconi delle Ong e questa è la conferma che prima torniamo al governo prima chiudiamo i porti e meglio è per queste ragazze”

Max