“Ho un problema di salute e dovrò fare un percorso di cura importante”, l’annuncio choc di Fedez attraverso Instagram

“Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose”. Così, non senza commozione, attraverso una storia su Instagram, Fedez ha annunciato di essersi ammalato, e che per questo dovrà affrontare un lungo periodo di cure.

Fedez: “Mi sento di raccontare questa mia nuova avventura anche per dare conforto chi non circondato da tanti affetti come sono io”

Senza entrare nello specifico della malattia che lo ha colto – comunque purtroppo intuibile – il celebre artista ha rivesta che “Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Mi sento di raccontare in futuro questa mia nuova avventura. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da tanti affetti come sono io, riesco a conferire un senso a questa parentesi della mia vita. Cosa che a tratti non riesco a dare”.

Fedez e la malattia: il coraggio di annunciarlo bruciando così il probabile ‘sciacallaggio che ne sarebbe scaturito in seguito

Una mossa coraggiosa ma, soprattutto, intelligente. Grazie infatti alla totale padronanza dei mezzi di comunicazione (soprattutto i social), attraverso i quali, con la moglie Chiara Ferragni hanno saputo costruito una fortuna (per altro sempre generosamente ‘condivisa’ a vantaggio dei più sfortunati), con questa dichiarazione Fedez ‘brucia’ in partenza l’eventuale, e puntuale, ‘sciacallaggio’ dei vari paparazzi e gossippari da salotto che, viceversa, fanno invece le loro fortune sulle disgrazie degli altri. Auguri

Max