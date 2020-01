Holly e Benji, il gioco per PS4, Switch e PC: arriva Captain Tsubasa Rise of New Champions. Il trailer

Holly e Benji si rinnova ancora. Dopo la nuova trasposizione animata arrivata in Italia, per i due campioni del calcio giapponese che hanno fatto sognare milioni di bambini in tutto il mondo è tempo di una nuova avventura anche nel mondo dei videogiochi. È stato annunciato oggi, infatti, Captain Tsubasa Rise of New Champions.

Il gioco che vedrà protagonisti ovviamente Holly, Benji e tutti gli alti protagonisti del manga e dell’anime uscirà per PS4, Nintendo Switch e PC. Non è ancora stata resa nota la data d’uscita del gioco che già solo con il trailer ha fatto felici i tantissimi fan del franchise sparsi in ogni angolo del globo.

Un gioco per gli appassionati di calcio

Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe, ha però voluto chiare una cosa: “Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!”.

I fan della saga saranno quindi estasiati dal nuovo gioco incentrato sulle avventure di Holly e Benji, ma non solo loro. Anche gli appassionati di calcio potranno divertirsi con il nuovo gioco di Bandai Namco, che ancora non ha una data d’uscita ma è stato comunque accolto con grande entusiasmo in attesa di capire ulteriori dettagli sul progetto.