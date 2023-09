‘Home-Swapping’ – Sempre più italiani coinvolti nello scambio di case per le vacanze. Rispetto allo scorso anno registrato il +39%

Con l’estate ormai alle spalle, HomeExchange, la più grande community di scambio case al mondo, fa il bilancio della stagione e condivide i dati estivi relativi all’Italia per l’anno 2023, evidenziando un notevole aumento nell’interesse e nella partecipazione degli italiani alla pratica dell’home-swapping. Basti pensare che quest’estate, 14.405 iscritti di HomeExchange hanno visitato l’Italia, registrando un aumento del 39% rispetto all’anno precedente.

Home-Swapping, tra i dati chiave di questa stagione estiva spiccano:

– Pernottamenti in Italia: Con un totale di 95.051 pernottamenti, si è registrato un notevole incremento del 30% rispetto all’estate del 2022.

– Soggiorni e Scambi in Italia: Questa estate, sono stati organizzati 4.380 tra soggiorni e scambi in Italia tramite la piattaforma sopracitata, evidenziando un aumento significativo del 40% rispetto all’anno precedente.

– Scambi Nazionali ed Internazionali: L’11% degli scambi avvenuti in Italia è stato di natura nazionale, mentre il 50% è stato intracomunitario, dimostrando la crescente popolarità dell’home-swapping tra i paesi europei, con il desiderio di viaggiare in un paese vicino e di ridurre l’impatto ambientale. Il 39% degli scambi è stato internazionale, segnalando un aumento dell’apertura degli italiani a esperienze di viaggio globali.

– Offerte Abitative in Italia: Quest’estate, sono state messe a disposizione 4.397 case in tutta Italia attraverso HomeExchange, il che rappresenta un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.

Guardando invece le regioni più ambite dai vacanzieri, le prime cinque sono state il Lazio, la Toscana, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna, che si sono distinte per la loro bellezza paesaggistica, la ricchezza culturale e la varietà di esperienze offerte ai visitatori.

Il desiderio di fuggire da tutto è ancora una necessità molto sentita dagli Italiani, nonostante l’inflazione incida sui loro bilanci e sulle loro abitudini di consumo. Il crescente interesse per l’home-swapping in Italia riflette la tendenza verso un modo più sostenibile, conveniente ed autentico di viaggiare, un’opportunità per scoprire nuove destinazioni, vivere esperienze uniche e connettersi con persone provenienti da tutto il mondo attraverso questa pratica innovativa. Inoltre, di fronte ai problemi che stanno sconvolgendo le nostre città e alla crescente volontà politica di regolamentare ulteriormente gli affitti turistici a breve termine, lo scambio di case offre un vero e proprio turismo collaborativo, al servizio sia dei viaggiatori che degli abitanti del luogo.

“Le vacanze sono un riflesso delle disuguaglianze sociali: pur essendo essenziali per il rinnovamento e il benessere di ognuno di noi, sono un lusso per metà della popolazione. Questi dati estivi sono una testimonianza della crescente popolarità dell’home-swapping in Italia,” ha dichiarato Charles-Édouard Girard, Co-Fondatore di HomeExchange “e siamo entusiasti di vedere che sempre più italiani sfruttano la condivisione delle case come un modo per esplorare il proprio paese e il mondo, allo stesso tempo consentendo ad altri di scoprire le bellezze dell’Italia. HomeExchange continuerà a promuovere e facilitare questa forma di viaggio sostenibile ed inclusiva.”

