Homeless a Roma, via a piano accoglienza del Comune capitolino. Accoglienza per i senza dimora a Roma, il Comune ha trovato 40 posti: e c’è il bando da 5 milioni di euro.

Roma Capitale prova ad di aumentare il numero di posti letto a disposizione per persone fragili senza dimora. E intanto che si attende l’inaugutaizone di quattro tensostrutture previste a San Lorenzo/Esquilino, San Pietro, Tiburtina e Ostiense come da bandi di gara aperti per dare una risposta all’emergenza durante il Giubileo, proseguono altresì i progetti legati a centri d’accoglienza strutturati. Uno si è appena chiuso e fa riferimento ad un accordo triennale da circa 5 milioni di euro complessivi.

Homeless a Roma, via a piano accoglienza del Comune: il focus

Le procedure sono partite in estate. Il dipartimento politiche sociali di Roma Capitale ha pubblicato un bando per trovare operatori economici ai quali affidare la gestione di un servizio di accoglienza, rivolto a persone con fragilità socioeconomiche. La spesa messa a bilancio è pari a 5,4 milioni di euro, cifra “comprensiva delle opzioni di proroga”. I lotti messi a bando sono due, entrambi per un massimo di 20 posti.

Entrambi i lotti, come si evince nel testo del bando, hanno un valore totale stimato di 2,7 milioni di euro, di cui quasi 1,7 milioni di euro come importo a base di gara. Il bando si sviluppa su 3 anni, dal 2024 al 2027, regolamentato da un accordo applicativo nell’ambito di un accordo quadro. E nelle ultime settimane sono stati trovati i due operatori che se ne occuperanno.

Ad aver presentare le offerte migliori, la cooperativa sociale “Ambiente e Lavoro”, che ha messo a disposizione un centro di accoglienza già attivo nell’ambito dei servizi ai senza dimora e della cosiddetta emergenza freddo. Si trova a Tor Tre Teste ed è intitolato a padre Claudio Santoro, stimato parroco del quartiere, scomparso alla fine del 2021. L’inaugurazione è avvenuta nel luglio 2022. L’altro lotto, invece, ha visto prevalere un’altra cooperativa sociale, la Europe Consulting Onlus di Alessandro Radicchi, che da oltre vent’anni si occupa di senza dimora e fragili nel quadrante dell’Esquilino. Sono loro, infatti, a gestire lo sportello d’ascolto e il centro d’accoglienza di “Binario 95” a via Marsala.