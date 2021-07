Honduras, italiano linciato a morte dalla folla: “Ha ucciso un vicino”

Orrore in Honduras dove un italiano è stato linciato a morte dalla popolazione di Santa Ana de Yusguare, nel sud del Paese. Secondo il sito del quotidiano La Prensa, il cittadino italiano, identificato come Giorgio Scanu, era stato accusato di aver ucciso un anziano della zona ed è stato attaccato da una “folla inferocita” di 600 persone che ha fatto irruzione nella sua abitazione. La Farnesina “è al corrente della notizia” e “sta facendo le verifiche del caso, in contatto con l’ambasciata italiana in Guatemala, che ha la competenza”, dicono all’Adnkronos fonti del ministeri degli Esteri.

Il sito del giornale locale pubblica anche le immagini terribili dell’attacco all’uomo, percosso con pietre e pali. Secondo la polizia “una folla inferocita di 600 persone armate hanno fatto irruzione nella proprietà privata con l’apparente intenzione di togliere la vita ad un cittadino straniero residente nel quartiere”.

La folla ha dato anche fuoco alla casa ed alla macchina dell’uomo che, trasportato in ospedale, è morto a causa delle ferite riportate. Secondo quanto riporta un altro giornale locale, El Heraldo, il linciaggio sarebbe avvenuto di fronte ad agenti di polizia.

Il giornale riporta anche che la folla imputava all’italiano la morte di un anziano vicino, Juan de Dios, con il quale aveva avuto una lite per un albero del suo giardino tagliato.