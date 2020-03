Houseparty, cos’è e come funziona l’app per le videochiamate

L’emergenza coronavirus impone ritmi e abitudini di vita diversi. Niente uscite, niente aperitivi, niente cene, nessun ritrovo con gli amici. Insomma, un isolamento forzato che alla lunga potrebbe portare anche ad un livello di noia e stress non indifferenti.

Proprio per far fronte a questa emergenza è utile tenere un contatto con le cerchie di amici, che in un momento così possono risollevare le giornate. Per farlo esistono diversi modi soprattutto app che riescono a mettere in contatto più persone contemporaneamente. Oltre alle note Whatsapp e Skype sta prendendo piede negli ultimi anni anche Houseparty, scopriamo cos’è.

Come funziona Houseparty

L’obiettivo di Houseparty è chiaro ed è chiarito già nel titolo: ricreare una festa casalinga con gli amici senza incontrarsi fisicamente. Le funzionalità non sono così distanti da Skype, che permette di effettuare videochiamate con più persone, ma Houseparty ha l’obiettivo di farlo con stile.

L’app ha preso sempre più piede negli ultimi anni tanto da essere acquistata da Epic, l’azienda che per intenderci ha lanciato il fenomeno Fortnite. Le funzionalità, l’interfaccia fresca e frizzante e diverse ‘stanze’ in cui conoscere gente nuova rendono Houseparty un ottimo modo per trascorrere il tempo durante questo isolamento forzato.