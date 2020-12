Hydra R.01 Co2, il futuro per la pulitura delle superfici

Come intervenire sulle superfici più delicate, come quelle dall’architettura, per garantirne la giusta conservazione? Hydra R.01 CO2 è un dispositivo di ultima generazione che consente la produzione di acqua o acido carbonico nebulizzato, demineralizzato a ph controllato, dunque batteriologicamente puro, utilizzato per la pulitura delle superfici.

È stato sperimentato su materiali lapidei, mobili e architettonici, murature e intonaci dipinti e prodotto dall’azienda romana Ste.Ni srl, fondata nel 1997 con sede anche a Genova, in collaborazione con il MiBact (ministero per i Beni e le Attività e culturali e per il Turismo). Hydra R.01 Co2 è in possesso della dichiarazione di conformità dell’Unione europea e nasce dall’esigenza di migliorare gli impianti di nebulizzazione e atomizzazione utilizzati nel settore della conservazione.

Hydra, qualità

Hydra R.01 Co2 è uno strumento facilmente trasportabile e adattabile a tutte le esigenze, sia di cantiere che di laboratorio, grazie a due importanti caratteristiche: resistenza e leggerezza. Può inoltre essere utilizzato in maniera semplice e agevole da una sola persona, sia su oggetti piccoli sia su grandi superfici.

Come funziona Hyda R.O.1 CO2

Hydra R.O.1 CO2 è pensata per trattare qualsiasi tipo di acqua grezza (acque di rete, serbatoi, pozzi, laghi, fiumi, etc.), trasformandola in acqua pura tramite un processo di filtrazione a più stadi: demineralizzazione e debatterizzazione con raggi UV3. È stato inoltre realizzato un sistema per solubilizzare nell’acqua anidride carbonica, così da avere la formazione di acido carbonico, un acido debole in grado di sciogliere sali difficilmente solubili in acqua, come i carbonati. Le bombole di CO2 ricaricabili sono inserite in un contenitore cilindrico basculante, facilmente trasportabile grazie alla struttura carrellata, che funge da scambiatore di calore, mantenendo la CO2 a pressione e temperatura costanti.

Punti di forza

L’utilizzo di tale innovativo strumento consente di effettuare una pulitura graduale e controllabile in tempi ridotti. Semplicità, efficacia e velocità rappresentano il fiore all’occhiello del progetto creato da Ste.Ni srl.

Articolo sponsorizzato da Ste.Ni. s.r.l.