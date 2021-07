Hysaj canta ‘Bella Ciao’: “Strumentalizzazioni personali e politiche”

Ormai è diventata pratica comune, un calciatore appena arrivato in squadra sceglie una canzone e la canta a cena, col resto della squadra, in piedi sulla sedia.

Un’abitudine simpatica, che a volte può essere strumentalizzata. Come successo ad Hysaj, nuovo arrivato della Lazio, che come canzone ha scelto Bella Ciao, probabilmente in onore della serie televisiva La Casa di carta.

Dopo aver cantato alcuni “tifosi” della Lazio gli hanno fatto capire che quella non è la canzone più adatta all’ambiente Lazio, almeno per loro. Tanto che lo stesso club ha dovuto pubblicare una nota per spiegare l’accaduto: “È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad ogg”.