I 4 casi d’uso più importanti della tecnologia blockchain

Quando si parla di criptovalute, si pensa subito alle quotazioni degli asset. Com’è evidente guardando i principali exchange, il valore di bitcoin oggi in euro è in crescita, così come il resto del mercato. Eppure, la vera rivoluzione parte dalla tecnologia alla base delle criptovalute. La blockchain.

Questa tecnologia ha molto da offrire all’umanità. Infatti, proprio come internet, può rivoluzionare diversi settori, offrendo soluzioni innovative ai problemi che da sempre affliggono aziende ed individui.

In questo articolo non vedremo il suo funzionamento tecnico ma ci soffermeremo sui casi d’uso più importanti per la società.

Tracciamento e verificabilità delle informazioni

Identita digitali decentralizzate

Pagamenti e settlment internazionali

Applicazioni decentralizzate (dApps)

Il primo caso d’uso è relativo alla tracciabilità e verificabilità delle informazioni. In una società in cui il flusso di dati e informazioni è in continuo aumento, la blockchain offre una soluzione innovativa per garantire autenticità e trasparenza.

Usando a blockchain lei informazioni diventano immutabili e verificabili da chiunque. Un registro di dati con queste caratteristiche offre diverse opportunità.

L’esempio più lampante è la supply chain, e cioè le catene di approvvigionamento industriale. Con la blockchain si ha evidenza di ogni passaggio nella catena di approvvigionamento. Di conseguenza, i dati più importanti come come la provenienza, la qualità, le informazioni di spedizione e altri dettagli utili possono essere registrati in modo affidabile e verificabile. Questo aiuta ad identificare eventuali problemi o anomalie nella catena di approvvigionamento, migliorando anche trasparenza e responsabilità.

Tuttavia, la blockchain richiede un sistema di standardizzazione condiviso, in modo che il sistema sia gestito in modo coerente e compatibile. In aggiunta, l’utilizzo della blockchain richiede competenze tecniche specifiche che ancora oggi scarseggiano.

Pagamenti internazionali e settlement

Un’altro caso d’uso importante e rilevante è quello dei pagamenti internazionali.

Attualmente, trasferire denaro tra paesi può essere lento e costoso. La blockchain consente invece di eliminare intermediari come banche e provider di pagamento, consentendo transazioni più rapide e meno costose.

Inoltre, grazie alla trasparenza delle transazioni e la irreversibilità delle transazioni, si garantisce agli utilizzatori maggiore certezza e affidabilità nel fare business.

Infine, la blockchain può essere utilizzata da chiunque, creando per la prima volta nell’umanità, un’infrastruttura finanziaria realmente globale e non discriminante.

Identità digitale

Un’altro importante aspetto della blockchain è la possibilità di creare identità digitali. Proprio come i sistemi di identificazione tradizionale, ma con tutti i vantaggi della digitalizzazione e crittografia.

Attualmente, le identità sono gestite da entità come governi o grandi aziende. Questa situazione pone dei problemi di privacy ma anche di sicurezza.

Con la blockchain, invece, ogni individuo potrebbe avere il controllo completo sulle sue informazioni personali, senza dover affidarsi a terze parti.

In questo modo, la blockchain potrebbe prevenire la violazione dei dati personali, ridurre il rischio di frodi e permettere agli individui di gestire ( o monetizzare) i propri dati. Oltretutto, data la natura globale e digitale dell’infrastruttura, si creerebbe un sistema di identità digitali universali, che può essere utilizzato ovunque nel mondo accellerando le interazioni tra individui e riducendo i costi della burocrazia.

Applicazioni decentralizzate

Le applicazioni decentralizzate (dApps) sono l’equivalente di piattaforme e servizi che usiamo su internet, ma basate su protocolli decentralizzati come le blockchain e le criptovalute.

Per questo, le dApp possono essere accessibili a chiunque offrendo servizi anche negli angoli più remoti del pianeta.

Le dApp utilizzano la blockchain per funzionare e gestire i dati. Inoltre, danno casi d’uso alle criptovalute sulla quale si basano. Ad esempio, molte dApp dell’ecosistema Ethereum permettono a chiunque di prendere prestiti o investire. Queste dApp si basano sull’utilizzo di ETH, e cioè il token nativo dell’ecosistema.

Questa architettura decentralizzata consente quindi di eliminare i costi di intermediazione e di raggiungere un pubblico globale.

Bisogna specificare però che queste tecnologie e servizi sono ancora acerbi e disponibili solo a persone con competenze tecniche rilevanti. La tecnologia blockchain dovrà maturare e semplificarsi prima di essere accessibile a tutti gli individui e permettere alla società di coglierne i vantaggi.