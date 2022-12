I carnet di ViviCinema&Teatro roma in vendita online sono esauriti. Un ‘privilegio’ per pochi

Grande successo dell’edizione 2022/2023 di ViviCinema&Teatro, il progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Anec Lazio, Atip e Utr che ha proposto alla vendita 9.308 (veramente pochi rispetto alla platea di potenziali acquirenti), carnet di 6 ingressi al cinema e 2 ingressi a teatro al prezzo di 25 euro.

Oltre 9.200 carnet disponibili alla vendita online sul sito www.vivicinemaeteatro.it sono andati esauriti in meno di tre giorni, segno della grande risposta ottenuta dall’iniziativa tra i cittadini.

Rimangono disponibili gli ultimi 100 carnet acquistabili esclusivamente presso le biglietterie del Cinema Lux e del Teatro Marconi.

“Siamo molto contenti che questa seconda edizione di ViviCinema&Teatro abbia avuto un successo così netto – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Il fatto che oltre 9.200 carnet siano stati venduti in meno di tre giorni è il segno che il nostro lavoro è andato nella direzione giusta, ossia quella di accompagnare il forte desiderio dei romani di uscire e ritornare nei cinema e nei teatri per assistere assieme ad altri agli spettacoli. Il mio ringraziamento va ancora una volta alla Camera di Commercio per il suo prezioso contributo e al Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale alle associazioni degli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali Anec Lazio, Atip e Utr per tutto il lavoro fatto. E adesso appuntamento a tutti nei nostri cinema e teatri in questi giorni di feste”, ha concluso.

“Il fatto che gli oltre 9mila carnet disponibili siano andati esauriti in pochissimo tempo – afferma il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – è il segno inequivocabile di quanto i cittadini romani abbiano voglia e desiderio di tornare a godersi gli spettacoli dal vivo e, soprattutto, dell’alta qualità dell’offerta promossa dai cinema e dai teatri della Capitale, vero cuore pulsante della nostra vasta offerta culturale. Ringrazio, infine, tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa di successo, in particolare le associazioni degli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali che hanno lavorato senza pause e con grande passione.”

I carnet – che permettono di assistere a 8 spettacoli, 6 al cinema e 2 a teatro, (l’anno scorso erano complessivamente 6 spettacoli) – possono essere utilizzati fino al 31 maggio 2023 nelle sale aderenti all’iniziativa ( elencate in fondo ).

Per quanto riguarda i cinema, i carnet possono essere usati per un massimo di due ingressi al giorno anche nella stessa struttura (sono esclusi gli eventi speciali, le anteprime e le proiezioni in 3d).

Per l’utilizzo del carnet nei teatri, devono essere consultate sul sito www.vivicinemaeteatro.it le pagine delle singole strutture aderenti, dove sono indicate le specifiche modalità di utilizzo previste dai vari teatri.

Ad ogni modo sarà possibile utilizzare un solo ingresso del carnet per ciascuna struttura teatrale aderente.

Bellissima iniziativa ma, come sempre, ‘solo per pochi’. Mah…

Max