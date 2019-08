I denti possono auto-ripararsi rivela una ricerca

In realtà è un processo già noto in natura, pensiamo ad esempio agli squali, capaci di ‘rigenerare’ automaticamente i denti persi durante uno scontro e una caccia particolarmente violenta.

Un fenomeno purtroppo a noi negato, che ci obbliga inevitabilmente a doverci misurare – prima o poi – con la temutissima poltrona del dentista.

Eppure a quanto sembra si sta lavorando per ovviare anche a questo.

E’ più di una speranza infatti quella che ci lasciano intravedere un team di ricercatori del Centro di biotecnologia dell’università tecnica di Dresda i quali, stanno lavorando sulla ‘rigenerazione naturale‘: in poche parole si sta sperimentando un sistema affinché i denti danneggiati (carie, incidenti, ecc.), riescano ad ‘auto-ripararsi’ grazie al sistema delle staminali.

Nello specifico gli scienziati avrebbero individuato delle cellule staminali ‘mesenchimali stromali‘, studiando attentamente l’incisivo di una cavia da laboratorio che, trattato, continuava a crescere.

Come hanno poi spiegato attraverso un dettagliato studio pubblicato da ‘Nature Communications‘, sarebbe possibile rigenerare la dentina, il tessuto ‘esterno’ e duro che ricopre il corpo del dente.

Una scoperta ‘rivoluzionaria’ nell’ambito della medicina rigenerativa, che grazie al gene denominato Dlk1, è possibile attivare le cellule staminali che a loro volta, procedono alla rigenerazione, che siano tessuti o cellule come quelle interne al dente, fino alla riparazione totale e quindi, alla guarigione.

Intendiamoci, siamo solo agli inizi ma, come dicevamo, anche questo ‘tabù’ in futuro sarà facilmente superabile…

