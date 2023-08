I due lupi del Trentino sono salvi fino al 14 settembre. Il consiglio di stato sospende l’abbattimento

In accoglimento dell’istanza cautelare presentata da LEAL, il Consiglio di Stato ha sospeso fino al 14 settembre 2023 il decreto di abbattimento emesso dalla PAT nei confronti di due esemplari di lupo.

I due lupi del Trentino, la Leal: “Il risultato odierno è un’ulteriore riprova dell’insensata protervia che anima le decisioni del Presidente Fugatti, tutte finalizzate solo all’abbattimento degli animali”

Gian Marco Prampolini, Presidente di LEAL commenta: “Ancora una volta il Consiglio di Stato si è dimostrato attento e ha correttamente valutato la documentazione versata in atti, dalla quale emerge l’inosservanza da parte della Provincia di Trento delle Direttive del Piano di Azione per il Lupo“.

“Il risultato odierno è un’ulteriore riprova dell’insensata protervia che anima le decisioni del Presidente Fugatti, tutte finalizzate solo all’abbattimento degli animali e non già a risolvere le problematiche con l’applicazione delle normative all’uopo preposte“. sottolineano i legali di LEAL Aurora Loprete e Giada Bernardi.

I due lupi del Trentino, la Leal: “Le predazioni, da mettere in conto da chi alleva animali e non li ricovera nelle stalle durante la notte, oppure non adotta recinzioni idonee, sono regolarmente indennizzate con fondi pubblici”

Infine, ha poi concluso il presidente di leal: “Per quanto riguarda le predazioni, che sono da mettere in conto da chi alleva animali e non li ricovera nelle stalle durante la notte oppure non adotta recinzioni idonee, sono regolarmente indennizzate con fondi pubblici”.

Max