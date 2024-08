I Faithless tornano in Italia: concerto unico a Milano

I Faithless, iconica band britannica che ha rivoluzionato la musica dance degli anni Novanta, annuncia un atteso ritorno in Italia con un concerto esclusivo del ‘Champion Sound Tour’. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, avrà luogo sabato 30 novembre al Fabrique di Milano. Formatisi nel 1995 grazie all’unione dei talenti di Rollo e Sister Bliss, i Faithless sono noti per la loro capacità di mescolare diversi stili musicali e per i testi intelligenti delle loro canzoni. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club dal 29 agosto e in vendita generale su vivoconcerti.com a partire dal 30 agosto.

Nati nel 1995, i Faithless sono diventati uno dei gruppi più influenti della scena dance mondiale grazie alla loro originalità e alla commistione di stili diversi. Fondati dal produttore Rollo, uno dei maggiori esponenti della house music britannica, e da Sister Bliss, una delle DJ più apprezzate nel Regno Unito, i Faithless hanno rapidamente guadagnato popolarità grazie a una formula innovativa che combina elettronica, house, e musica dance con elementi di musica folk e rap. La formazione iniziale includeva anche Maxi Jazz, il rapper britannico che ha portato un contributo significativo con i suoi testi riflessivi e il suo flow distintivo, Jamie Catto, cantautore e polistrumentista con un background nel folk, e Dave Randall, chitarrista. Questa combinazione di talenti ha permesso alla band di sviluppare un sound unico e riconoscibile, che li ha distinti nel panorama musicale degli anni ’90.

I Faithless si sono distinti nel panorama della musica dance per la loro capacità di unire ritmi coinvolgenti con testi ricchi di significato, sfidando le convenzioni del genere. In un periodo in cui la musica dance era spesso considerata poco più di un sottofondo per le discoteche, i Faithless hanno elevato il genere, creando brani che non solo fanno ballare, ma che invitano anche alla riflessione. Il loro successo commerciale è stato accompagnato da un forte apprezzamento della critica, che ha riconosciuto il valore artistico della loro produzione musicale. Con brani iconici come “Insomnia,” “God Is a DJ,” e “We Come 1,” i Faithless hanno scalato le classifiche internazionali e conquistato un pubblico globale.

Il concerto del 30 novembre al Fabrique di Milano rappresenta un’opportunità unica per i fan italiani di assistere a uno spettacolo dal vivo dei Faithless, che tornano in Italia dopo un lungo periodo di assenza. Questa data fa parte del loro ‘Champion Sound Tour’, un evento molto atteso dai fan di vecchia data e da chi ha scoperto la band solo di recente. La produzione dell’evento è affidata a Vivo Concerti, una delle principali società italiane di organizzazione di concerti, che ha già curato in passato numerosi eventi di successo.

I biglietti per l’unica data italiana dei Faithless saranno disponibili in prevendita esclusiva per i membri del Vivo Club a partire da giovedì 29 agosto alle ore 11. Successivamente, la vendita generale dei biglietti sarà aperta a tutti su vivoconcerti.com a partire da venerdì 30 agosto alle ore 11. Si prevede una grande affluenza di pubblico, considerato il ritorno in grande stile della band e l’energia che da sempre caratterizza i loro concerti dal vivo. I fan sono invitati a non perdere l’occasione di partecipare a quello che si preannuncia essere un evento memorabile per gli amanti della musica dance e dell’elettronica.

