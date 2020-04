I Fatti Vostri, anticipazioni puntata 7 Aprile: news coronavirus e spazio Pechino Express da Giancarlo Magalli

Torna come sempre puntuale l’appuntamento odierno con I Fatti Vostri, il talk di approfondimento quotidiano condotto da Giancarlo Magalli come noto su Rai2 dalle ore 11.00 e anche quest’oggi al centro dei temi ci sarà l’attualità legata al coronavirus.

Tanti ospiti, collegamenti, approfondimenti e anche una finestra dedicata a Pechino Express, da Magalli. Ecco tutte le Anticipazioni della puntata di oggi 7 Aprile 2020.

I Fatti Vostri riapre il suo consueto spazio dedicandosi anima e corpo alle tante storie di sforzo quotidiano nella lotta al coronavirus. Nuovi racconti di italiane e italiani impegnati in prima linea contro il coronavirus saranno dunque al centro della piazza de “I Fatti Vostri”, nella puntata di oggi martedì 7 aprile, alle 11.00 su Rai2.

Giancarlo Magalli darà spazio ad una intervista a Giuseppina Ricci, una dottoressa di Roma che si occupa di chirurgia estetica e di medicina ambientale clinica, che è partita per Bergamo come volontaria della Croce Rossa, dicendo di sì all’appello della Protezione Civile per dare il suo aiuto.

Poi ancora spazio alla storia di Antonio Di Biase, un pensionato della provincia di Chieti, che ha pensato di fare la spesa a 25 famiglie in difficoltà economiche a causa del coronavirus. In tanti ora vogliono seguire il suo bell’esempio.

E poi, salto a Varese dove sei robot offrono un’assistenza continua in ospedale, reparto di terapia intensiva, ai malati di Covid-19. Il loro uso diminuisce i rischi per medici e infermieri.

Tra gli ospiti, anche Costantino della Gherardesca, volto di Rai2 e conduttore di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” che dirà come sta vivendo personalmente questo mesto periodo.