I fatti vostri, puntata 1 Aprile 2020: Jo Squillo, The Jackal ospiti di Giancarlo Magalli, news coronavirus e racconti sulla quarantena

Torna anche quest’oggi puntuale come sempre alle 11.00 una nuova puntata de I fatti vostri, per raccontare una nuova giornata di questa lunga pandemia da coronavirus.

Tra gli ospiti di questa puntata, Jo Squillo che racconterà la sua discoteca virtuale, e i The Jackal che con la consueta ironia racconteranno come va la loro vita in casa durante l’isolamento per via del Covid-19.

I fatti vostri, puntata 1 Aprile 2020: Jo Squillo, The Jackal ospiti di Giancarlo Magalli

La carica adrenalinica di Jo Squillo e la ironica verve dei The Jackal saranno di casa, oggi, a “I Fatti Vostri”, nella puntata odierna, quella di mercoledì 1 aprile su Rai2 a partire dalle 11.

I due comici Ciro Priello e Fabio Balsamo, famosi youtuber meglio noti come The Jackal, parleranno della loro nuova vita a casa, con l’ironia che gli è propria.

Giancarlo Magalli farà una intervista a Jo Squillo, cantante e conduttrice televisiva, che in questi giorni sta proponendo un’iniziativa di successo, per vincere la solitudine: “Jo in the house”.

Si tratta di una sorta di discoteca virtuale, in diretta streaming da casa sua. Un deejay set “in quarantena” che tutti i giorni fa ballare su Instagram migliaia di utenti, tra cui molti follower famosi.