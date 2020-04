I Fatti Vostri, puntata 10 Aprile 2020: Venerdì Santo, Ennio Morricone ospite di Giancarlo Magalli e news coronavirus

I Fatti Vostri tornano quest’oggi puntuale come sempre con una puntata carica di significati. Al tema portante del coronavirus e della emergenza nazionale si somma quello del Venerdì Santo della Pasqua, e da Giancarlo Magalli oggi, 10 Aprile 2020 a partire dalle 11.00 ci saranno emozioni forti.

Quali? Basti pensare che tra gli ospiti ci sarà il grande, grandissimo maestro Ennio Morricone. Ecco tutte le anticipazioni della puntata odierna.

I Fatti vostri, puntata Venerdì Santo: oggi 10 Aprile 2020 Ennio Morricone ospite e non solo

Ci sarà anche il sublime maestro Ennio Morricone tra gli ospiti della puntata de “I Fatti Vostri” in onda oggi venerdì 10 aprile alle 11.00 su Rai2.

Il celeberrimo compositore e premio Oscar, interverrà per ringraziare il personale sanitario per l’impegno nell’emergenza coronavirus. In esclusiva, farà vedere al pubblico del programma un video nel quale il figlio Andrea dirige l’Ensemble Roma Sinfonietta.

Durante la puntata ci sarà anche Nancy Brilli, che nel giorno del suo compleanno parla di come sta passando questo periodo e in particolare come festeggerà questa giornata.

Mirco Della Vecchia, maestro cioccolatiere, che spiegherà come fare in casa un uovo di Pasqua; e Fabio Faggiani, maratoneta, che ha percorso 70 chilometri in casa, di cui ben 42 attorno al tavolo del soggiorno. Fabio ha battuto il record superando anche il primato di un campione cinese che aveva percorso 66 chilometri intorno al letto