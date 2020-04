I Fatti Vostri puntata 20 Aprile 2020: con Giancarlo Magalli, Demo Morselli e Graziano Galatone

Torna una nuova puntata de I Fatti Vostri con Magalli e come sempre in questi giorni a farla da padrone è la tematica del coronavirus, con gli italiani isolati in attesa di capire qualcosa di più della Fase2.

Leggi anche: Stasera in TV 20 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai2 quest’oggi, 20 Apile 2020 la puntata si proietta su più fronti. I Fatti Vostri infatti nella puntata del 20 Aprile 2020 presentano da Giancarlo Magalli due ospiti come Demo Morselli e Graziano Galatone.

I Fatti Vostri puntata 20 Aprile 2020: da Giancarlo Magalli ospiti Demo Morselli e Graziano Galatone

Dunque nella piazza de “I Fatti Vostri” torna il maestro Demo Morselli e il cantante Graziano Galatone: oggi lunedì 20 aprile alle 11.00 su Rai2 Giancarlo Magalli si collegherà con loro, anime musicali del programma da anni, per sentire come si vive l’isolamento in casa durante questo periodo di pandemia.

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 20 aprile: Trono Over o Trono Classico?

Aggiornamento ore 6.41

Nel corso della puntata si incontrerà anche Elena Della Ricca, nonna di 96 anni di Bolzano Vicentino divenuta star del web, con i suoi consigli di cucina e i momenti di preghiera condivisi via social.

aggiornamento ore 9.00

E ancora Filippo Frangioni, 27 anni, di Empoli, impiegato in un’azienda farmaceutica a Copenaghen, racconterà la quarantena in Danimarca, con un numero inferiore di divieti e parchi a “senso unico”.

E poi la vicenda del ricercatore torinese Antonio Fischetto che ha avuto l’idea di utilizzare i mozziconi delle sigarette per produrre mascherine.

Leggi anche: Ascolti TV domenica 19 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: L’Allieva, Che tempo che fa, Birdman contro Live D’Urso, Ti presento i miei e Zorro ecco chi ha vinto

aggiornamento ore 11.00