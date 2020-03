I Fatti Vostri, puntata 23 Marzo 2020: la situazione critica di Brescia, la nave ospedale, l’appello di Mattia

Anche quest’oggi la puntata de I Fatti Vostri, quella del 23 Marzo 2020 si basa sugli aggiornamenti sul coronavirus, e con reportage, interviste, approfondimenti e notizie, prova a dare il quadro della situazione.

Anche oggi Giancarlo Magalli ci saranno esperti e verranno riportati tutti i dati e le ultime storie di gente comune legate al coronavirus, per capire come affrontare e superare la grande terribile emergenza.

I Fatti Vostri, puntata 23 Marzo 2020: caos Brescia, nave ospedale esperti e ultime news

A I Fatti Vostri oggi in primo piano la drammatica situazione a Brescia, ma anche l’approfondimento sulla nave ospedale, e l’accorato appello di Mattia.

Anche oggi dunque si fa il giro d’Italia a I Fatti vostri, per fare il punto su quello che accade nel tempo dell’emergenza sanitaria. In studio lunedì 23 marzo alle 11.00 su Rai2 insieme a Giancarlo Magalli, ci sarà il dott. Mauro Borelli, direttore generale ASST Franciacorta, che faranno il quadro della situazione nella provincia di Brescia.

Da Genova saranno collegati il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Luigi Bottaro, direttore della Asl 3 Liguria, che parleranno della Nave “Splendid“, la prima nave divenuta un ospedale, per dare ospitalità ai pazienti affetti da Coronavirus guariti e dimessi dalle strutture sanitarie.

Segue l’intervista al prof. Alberto Villani, Responsabile Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, per informare su come proteggere i nostri figli.

E poi, il racconto di Mattia De Angelis, ventinovenne di Roma ammalatosi in Trentino dove lavorava in un complesso sciistico.