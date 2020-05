I fatti vostri puntata 5 Maggio su Rai2: fase2, Nina Zilli Antonio Razzi da Giancarlo Magalli

In pieno inizio della tanto attesa Fase2 ed in fibrillante ansia per capire come andrà avanti la battaglia contro il coronavirus, il servizio pubblico della Rai continua a fornire un massimale impegno per poter, con i suoi vari programmi, concedere informazioni, aggiornamenti e, se possibile, anche momenti di relax e di ‘storie di vita’ e di coraggio per invogliare gli italiani e le italiane all’ottimismo.

E’ questo anche oggi il motore de I Fatti Vostri il noto programma condotto da Giancarlo Magalli che oggi, 5 Maggio, tra le altre cose, oltre ai consueti approfondimenti sul covid-19 avrà tra gli ospiti Nina Zilli e Antonio Razzi.

Cosa altro accadrà e vedremo oggi 5 Maggio a I Fatti Vostri su Rai2?

I fatti vostri puntata 5 Maggio su Rai2: ospiti e temi

Oggi 5 maggio la cantante Nina Zilli sarà ospite de I Fatti Vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli con la partecipazione di Roberta Morise e Umberto Broccoli, in onda dalle 11.00 su Rai2.

Nel corso della mattinata tra gli ospiti anche l’ex senatore Antonio Razzi, che è stato in passato in Corea del Nord e conosce il leader Kim Jong-un: proverà a spiegare quali sono le condizioni di salute del dittatore riapparso in pubblico dopo tre settimane di misteriosa assenza.

Razzi è stato anche protagonista di un brano musicale che rappresenta una canzone di speranza contro il virus. Nel merito delle questione pandemia, saranno diversi gli gli interventi.

In particolare ecco il prof. Roberto Cauda, ordinario di Malattie Infettive all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, che proverà a spiegare meglio la situazione sulle terapie farmacologiche più efficaci e sui test in corso per il vaccino.

