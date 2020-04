I Fatti Vostri, puntata lunedì 6 Aprile: news coronavirus. Tra gli ospiti di Giancarlo Magalli Oliviero Toscani e Max Giusti

Anche oggi puntuale come sempre riprende il programma tv I Fatti Vostri, con un’altra giornata in compagnia di Giancarlo Magalli al consueto orario canonico delle 11 su Rai2.

Come ovvio che sia, anche questa puntata sarà imperniata sugli aggiornamenti sul coronavirus e sulla pandemia, con tanti ospiti a impreziosire il talk. Ecco chi ci sarà e tutte le anticipazioni della puntata che va in onda proprio in questi minuti.

I Fatti Vostri, puntata lunedì 6 Aprile: tra gli ospiti Oliviero Toscani e Max Giusti

L’Italia e le sue tante facce di solidarietà saranno al centro della puntata odierna “I Fatti Vostri”, puntuale in onda oggi lunedì 6 aprile alle 11 su Rai2.

Giancarlo Magalli intervisterà suor Angel Bipendu, medico di origini congolesi che presta servizio come volontaria delle truppe speciali nella zona di Bergamo. E anche gli autori dell’iniziativa “Panaro” (paniere) della solidarietà”: Pino e Angela, una coppia di Napoli che preparano cibo e alimenti per chi ha bisogno. I passanti che vogliono contribuire possono depositare nel paniere tutto quello che può essere utile per preparare un piatto caldo. Il motto è: “chi può metta, chi non può prenda”.

Nel corso della puntata di oggi poi è prevista la partecipazione anche Oliviero Toscani, che parlerà del suo progetto fotografico volto ad immortalare l’Italia ai tempi del coronavirus, e Max Giusti, comico e attore tra i protagonisti di Pechino Express su Rai2, che racconterà come sta trascorrendo le giornate a casa.

Come sempre poi ci saranno finestre sulla strettissima attualità e spaccati di realtà cittadina di una Italia che non vuole mollare a pochi giorni dalla Pasqua