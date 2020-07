I Goonies, come sono diventati oggi gli attori

Oggi 25 luglio ,alle 21 e 10, Italia 1 manderà in onda I Goonies, film cult del 1984 con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Kerri Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, Corey Feldman e Anne Ramsey e diretto da Richard Donner.

Un film che a distanza di più di 30 anni è ancora considerato un film cult degli anni ‘80, alla stregua di Stand By Me e simili. Una pellicola che ha investito intere generazioni, anche le più recenti, che rivivono l’opera dei Goonies attraverso prodotto moderni, come Stranger Things ad esempio, che fa delle atmosfere anni ‘80 la sua cifra stilistica.

Come sono diventati i Goonies oggi

A distanza di oltre trent’anni dall’uscita al cinema del film è curioso capire come sono diventati gli attori che ahnno reso immortale la pellicola. Alcuni di loro era giovanissimi, altri adolescenti. Quasi tutti, oggi, fanno ancora gli attori, qualcuno anche di successo. Certo non per tutti la strada della recitazione li ha portati nell’elite del cinema mondiale.

Di seguito vi mostriamo una foto in cui tutti i protagonisti dei Goonies sono messi a confronto con le fattezze odierne. Un prima e dopo che susciterà di certo qualche sibilo di stupore: