‘I Love Lego’, la mostra degli iconici mattoncini a Messina

A partire da oggi, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospita I Love Lego, una mostra imperdibile che incanterà grandi e piccoli fino al 27 aprile. L’evento, patrocinato e organizzato dal Comune di Messina e dal Teatro Vittorio Emanuele, è promosso da Piuma in collaborazione con Arthemisia. L’esposizione, straordinaria nel suo genere, presenta incredibili novità e include opere realizzate dai più grandi collezionisti e costruttori Lego d’Europa.

In questo mondo in miniatura, i visitatori potranno ammirare sei grandiosi diorami costruiti con centinaia di migliaia di mattoncini. Le scene sono ispirate a mondi immaginari e storici, con ricostruzioni incredibilmente dettagliate che spaziano dai Caraibi, popolati da pirati, ai paesaggi della Seconda Guerra Mondiale. Non mancano riproduzioni di quartieri urbani, stazioni ferroviarie, aree naturali e scenari spaziali sul suolo lunare. Una delle ambientazioni più attese è il villaggio di Babbo Natale, che farà sognare i più piccoli e susciterà nostalgia nei più grandi. Ogni diorama è una vera e propria opera d’arte, estesa su metri quadrati e creata con oltre mezzo milione di mattoncini.

La mostra, che si avvale di ricostruzioni artistiche ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, include anche un grande laboratorio dedicato ai bambini, dove possono dare spazio alla fantasia, montando e smontando le proprie creazioni. Tra le sorprese per i visitatori, c’è una divertente caccia al personaggio: celebri figure della cultura pop, come Harry Potter e Dart Vader, sono nascosti nei diorami, offrendo una sfida entusiasmante per chi vuole scovarli tra i mattoncini.

L’esposizione, pur non sponsorizzata ufficialmente dalla Lego, è resa possibile grazie alla passione e all’ingegno di alcuni tra i più importanti collezionisti Lego del mondo. Un’esperienza unica per immergersi in città immaginarie, mondi lontani e avventure fantastiche, resa possibile da uno dei giochi più iconici al mondo.