I love my radio, arriva la cover ‘Mare Mare’ di Elisa

Si chiama I love my radio l’iniziativa per celebrare i 45 anni del sistema radiofonico italiano. Tutte le radio unite per decretare la canzone più bella degli ultimi 20 anni, scelta dai radioascoltatori. Un modo per tastare concretamente la solidarietà tra radio diverse in questo momento complicato e allo stesso modo sancire il brano più rappresentativo.

Non solo, perché a partire da oggi, una volta a settimana, un’artista sempre diverso interpreterà un brano di quelli votabili sul sito ilovemayradio.it fino al 31 luglio. Oggi 1 giugno è stato il turno di Elisa, che ha cantato Mare Mare di Luca Carboni, una delle canzone più amate di un artista che se ne è andato troppo presto.

I love my radio, quali sono le canzoni da votare

Ripercorrere 40 anni di storia della musica italiana attraverso altrettanti brani. Un’opera titanica scegliere una canzone rappresentativa di ogni anno, ma sarà ancora più difficile decretare la più bella in assoluto. Per fare questo dovranno scendere in campo gli utenti, che grazie ai loro voti incoroneranno la migliore.

Di seguito le canzoni da votare:

1975 CLAUDIO BAGLIONI – SABATO POMERIGGIO

1976 RICCARDO COCCIANTE – MARGHERITA

1977 UMBERTO TOZZI – TI AMO

1978 LUCIO BATTISTI – UNA DONNA PER AMICO

1979 VASCO ROSSI – ALBACHIARA

1980 GIANNI TOGNI – LUNA

1981 FRANCO BATTIATO – CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

1982 LOREDANA BERTÈ – NON SONO UNA SIGNORA

1983 FRANCESCO DE GREGORI – LA DONNA CANNONE

1984 ANTONELLO VENDITTI – NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

1985 EROS RAMAZZOTTI – UNA STORIA IMPORTANTE

1986 LUCIO DALLA – CARUSO

1987 ZUCCHERO – SENZA UNA DONNA

1988 MASSIMO RANIERI – PERDERE L’AMORE

1989 RAF – TI PRETENDO

1990 POOH – UOMINI SOLI

1991 PINO DANIELE – QUANDO

1992 LUCA CARBONI – MARE MARE

1993 LAURA PAUSINI – LA SOLITUDINE

1994 883 – COME MAI

1995 LIGABUE – CERTE NOTTI

1996 ARTICOLO 31 – DOMANI

1997 NEK – LAURA NON C’È

1998 BIAGIO ANTONACCI – QUANTO TEMPO E ANCORA

1999 LUNA POP – 50 SPECIAL

2000 TIROMANCINO – DUE DESTINI

2001 ELISA – LUCE (TRAMONTI A NORD EST)

2002 DANIELE SILVESTRI – SALIRÒ

2003 GIORGIA – GOCCE DI MEMORIA

2004 TIZIANO FERRO – SERE NERE

2005 NEGRAMARO – ESTATE