I Måneskin agli MTV VMAs 2022. Il palco del Prudential Center di Newark in New Jersey, luogo dove andranno in scena gli MTV VMAs 2022, si prepara a ricevere i Måneskin.

La band, candidata nelle categorie Best New Artist e Best New Alternative per il brano I Wanna Be your Slave, è nella lista dei performer del grande spettacolo americano, previsto per la notte tra il 28 e il 29 agosto 2022.

Dopo la vittoria ottenuta agli MTV EMA lo scorso anno come Best Rock, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas potrebbero dunque conquistare altri due riconoscimenti. Nel mentre, in attesa di sapere come andrà, il gruppo italiano, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021, si esibirà per la prima volta, con l’ultimo singolo Supermodel, in un Award Show statunitense.

Insieme ai Måneskin,ecco sul palco Blackpink, Lizzo, Jack Harlow, Anitta, J Balvin, Marshmello con Khalid, Panic! At The Disco e Kane Brown. Per seguire l’evento, che verrà anticipato da un pre-show, bisognerà sintonizzarsi alle 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Uno spettacolo a cui prenderà parte anche Nicki Minaj, che si esibirà dal vivo e riceverà il Video Vanguard Award.