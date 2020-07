I migliori Fratelli di Crozza: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Terminata ormai la serie, nel mese di luglio il canale Nove ripropone il suo Best of di Fratelli di Crozza, la trasmissione satirica di Maurizio Crozza giunta alla sua settima stagione.

Denominato i Migliori Fratelli di Crozza, questo prodotto mediatico non è una novità nell’ambiente televisivo, trattandosi semplicemente di un collage dei migliori momenti della trasmissione.

La scelta di riproporre i migliori spezzoni del programma non è una novità per quanto riguarda gli show del comico Maurizio Crozza. La stessa idea era stata proposta per il programma Crozza nel paese delle Meraviglie, e avverrà lo stesso per Fratelli di Crozza.

Tutti i monologhi migliori, le imitazioni e i momenti più esilaranti della settima stagione saranno trasmessi in questo best of ssul Nove. Fra questi, sicuramente saranno riproposti gli sketch in cui Crozza imita il giornalista Vittorio Feltri, giudicati molto esilaranti dai fan e particolarmente interessanti viste le ultime vicissitudini dell’ex direttore di Libero.

L’appuntamento con I Migliori Fratelli di Crozza è il venerdì alle 21.25 sul Nove, per poi ritornare alle 23.55, dopo lìintermezzo costituito dalla trasmissione #Hashtag. Come sempre le puntate saranno visibili anche in streaming su Dplay.