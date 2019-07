I Mosaiko omaggiano il grande Totò

Forte dell’uscita di ‘Vado via’ (nelle radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali), la band Mosaiko, che si avvale del prestigioso featuring del Maestro Fio Zanotti, continua ad esibirsi dal vivo, riscuotendo ovunque grande consenso.

‘Vado via’ è un brano ispirato a Totò (Antonio De Curtis) e recentemente ha ricevuto il sostegno e Patrocinio morale della Famiglia De Curtis e dell’Associazione Antonio De Curtis. Rappresenta un’opera originale dotata di grande carica, energia ed un sound moderno grazie alla produzione musicale e agli arrangiamenti del Maestro Fio Zanotti, uno dei più apprezzati ed autorevoli Autori, Arrangiatori, Produttori musicali.

Il lavoro è prodotto da Fonosud s.r.l, una nuova realtà nata con lo scopo di promuovere e valorizzare le risorse artistiche del Sud Italia e che ha visto la Produzione Esecutiva di Roberto Cannizzaro per Roka Produzioni. Mixato e il mastering di Pino ‘Pinaxa’ Pischetola, il brano è stato scritto e composto da Andrea Artale, Walter Inserra e Fio Zanotti.

Di seguito tutti gli appuntamenti live dei Mosaiko nel periodo estivo (calendario in continuo aggiornamento): 28 giugno – concerto in piazza – Rende (CS); 13 luglio – concerto in piazza – Portapiana (CS); 27 luglio – Acquapark Odissea 2000 – Corigliano-Rossano (CS); 2 agosto – Parco Piero Romeo – Cosenza; 3 agosto – concerto in piazza – Bocchigliero (CS); 8 settembre – concerto in piazza – Bucita (CS)

I Mosaiko sono Andrea Artale (voce, programming, editing), Marika Artale (voce), Samuel Capodieci (rapper), Marco Fazio (chitarre), Mariano Fazio (pianoforte, sintetizzatori), Paolo Docimo (batteria), Danilo Chiarella (basso). Il progetto Mosaiko nasce nel 2018, ma le origini della band partono da molto lontano. Nel 2010 si propongono come Indie Project, con un progetto originale e innovativo, al fine di diffondere la propria musica attraverso lo spettacolo dal vivo realizzando il palcoscenico Mobile Nautilus Prime, sperimentando e ricercando nuovi sound e arrangiamenti. Pubblicano due album, “Lucciole” (2012) e “Semmai” (2015). Partecipano al Cantagiro 2015 come resident band. Nel 2016 si aggiunge alla formazione originale il rapper Samuel Capodieci, che permette al gruppo di cimentarsi in nuovi generi musicali. Il nome Mosaiko rappresenta il cammino musicale di sette musicisti del Sud Italia come una perfetta composizione artistica, che li lega l’uno all’altro con dedizione, cura e amore per la musica e l’amicizia.

www.facebook.com/mosaikoofficialband/ – www.instagram.com/mosaiko_official/

Max