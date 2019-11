I Musicomio: ‘Richiamami domani’

In anteprima su Spotify ecco ‘Richiamami domani’ il nuovo singolo dei Musicomio, un brano dalle sonorità frizzanti e vivaci, dal ritmo incalzante, tendente al funky con contaminazioni elettroniche, in radio dal 3 dicembre.

La canzone racconta dell’amore che, per quanto faccia bene, alla fine porta sempre con se il conto da pagare. Tra reminiscenze varie del rapporto finito da una parte e un’effimera voglia di ricominciare dall’altra alla fine l’amore non trionfa perché usurato dai passi falsi dei protagonisti, il tutto contornato da un continuo rimandare a domani un probabile nuovo inizio da parte di chi è rimasto deluso dal finale della storia.

A proposito del nuovo singolo, i Musicomio dichiarano: “A quanti di noi è capitato di rimandare tante cose compreso l’amore? Capita di farlo perché spesso, come raccontiamo nel brano, non si ha niente da dire, si ha rabbia da calmare o semplicemente non si ha tempo per l’amore e certe volte vorremmo svegliarci e sperare che tutto sia in meglio, come se non fosse mai successo niente. Ma siamo sicuri che tutto, alla fine, va sempre per il meglio”.

Checco, Miriana e Mario Pio – i tre ragazzi foggiani che compongono il gruppo – sono decisi a procedere, a grandi salti, verso nuovi successi di pubblico e palcoscenici televisivi nazionali. I Musicomio sono cresciuti non solo musicalmente ma anche sotto l’aspetto del management: è ufficiale la collaborazione professionale del trio con la P.G.O. Lab, giovane azienda milanese che curerà gli aspetti manageriali a partire proprio da “Richiamami domani” in vista, ne siamo sicuri, di numerosi altri successi a partire dai prossimi mesi.

Negli ultimi anni, grazie al loro pubblico hanno raggiunto numeri importanti: oltre un milione di views su YouTube e quattro settimane consecutive nelle prime posizioni della Top 50 Italy di Spotify con il brano “Il giro del mondo” sigla di Emigratis. E’ proprio con Pio & Amedeo che i Musicomio sono partiti in tour nei più importanti teatri d’Italia, oltre a numerose incursioni televisive e radiofoniche durante le quali sono nate diverse occasioni proficue per tanti featuring con nomi di spicco della musica italiana, solo per citarne alcuni: Gianni Morandi, J-Ax, Gigi D’Alessio, Andrea Bocelli e Claudio Baglioni.

Musicomio è la band composta da Checco, Miriana e Mario Pio, originari di Foggia. Il gruppo pugliese è stato fondato nel settembre 2015 e, immediatamente. Nel novembre dello stesso anno i MUSICOMIO si iscrivono e vincono Area Sanremo, arrivando di diritto a “Sanremo Giovani”, su Rai 1, presentato da Carlo Conti. Il brano “Come un miracolo” era ispirato agli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste. Successivamente, vengono notati dal duo comico Pio e Amedeo. Grazie a loro realizzano i brani “Dall’Italia” e “Il giro del mondo” che diventano rispettivamente la sigla di testa e di coda di “Emigratis” su Italia 1, facendogli raggiungere e superare il milione di view ed entrando per 4 settimane consecutive nelle prime posizioni della Top 50 Italy di Spotify. Partecipano a due puntate di Emigratis e girano il mondo insieme ai due comici. Sempre in quell’anno sono ospiti dello spettacolo “Tutto fa Broadway” che, dopo aver fatto tappa nei teatri più importanti d’Italia, si è concluso con un gran finale al Mediolanum Forum di Assago il 3 Novembre 2018. Anche il 2019 li ha visti ospiti delle date del Tour di Pio & Amedeo con una emozionante esibizione all’Arena di Verona. Attualmente si dividono tra impegni live, ospitate in eventi e lo studio di registrazione per preparare i nuovi brani.

