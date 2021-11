I pannelli fotovoltaici non sono performanti? Il problema potrebbe essere un “hot spot”

Tutti coloro che hanno installato dei pannelli fotovoltaici sanno quanto sia importante che questi rispettino gli indicatori di performance. A maggior ragione se parliamo di strutture vaste ed estese come i campi fotovoltaici o altro similare.

Allora come si può fare per individuare la “falla” ed intervenire prontamente per non perdere tempo e denaro? Ci sono la tecnologia, i droni e la ditta Soradis che possono venire in soccorso.

Veloce, affidabile e dettagliata, la termografia con drone permette un’analisi economica e puntuale dello stato dell’impianto fotovoltaico richiesto. Il personale di Soradis Divisione Droni è altamente qualificato e – cosa fondamentale, pur se non nota ai più! – dotato delle necessarie autorizzazioni ed abilitazioni al volo.

Durante le rilevazioni, gli operatori di Soradis S.I.A. Divisione Droni, infatti, sono sempre (ed in tempi ristretti) riusciti ad individuare le problematiche degli impianti ed a riportare al cliente un’analisi dettagliata che ha consentito di determinare e risolvere il problema.

I fenomeni di hot-spot, in realtà, possono derivare da diversi fattori e cause.

Ad esempio, troviamo micro-fratture delle celle fotovoltaiche, fenomeni di degrado da PID (Potential Induced Degradation), connessione interrotte tra celle ed altro ancora. Per un’analisi più approfondita del problema – una volta rilevato l’hot spot – lo studio fatto dai tecnici qualificati di Soradis è in grado di offrire servizi di misura ispettiva avanzati. Tra questi, si segnala il rilievo della curva I-V del modulo o della stringa di moduli e soprattutto l’elettroluminescenza di moduli e stringhe in campo.

E tutto senza la necessità di smontare e spedire in laboratori specializzati i moduli fotovoltaici, con enorme risparmio di tempo e abbattimento drastico delle spese di misura.

Questo viene fatto direttamente con l’aiuto del drone, che passo dopo passo ispeziona tutto l’impianto.

A completamento dell’analisi termografica viene in seguito eseguito il dettaglio termografico dei moduli difettosi, in alta risoluzione con tecnologia FLIR – MSX, per una maggiore definizione dei difetti riscontrati.

L’attività Soradis Divisione Droni produce, quindi, sia il report di ispezione aereo per l’individuazione dei moduli fotovoltaici che presentano difetti termici sia una termografia in alta definizione da terra per l’analisi approfondita della problematica riscontrata.

Insomma, una tecnologia che non inquina, fa risparmiare e risolve i problemi. Ed in fretta!

Marco Cassinis

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.