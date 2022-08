I pendolari della Roma-Ostia: “Nulla è più definitivo in Italia che una decisione ‘temporanea’, un disastro”

Dagli amici dell’infaticabile ‘Comitato Pendolari Roma-Ostia’, attraverso le dichiarazioni di Roberto Spigai, riceviamo e volentieri pubblichiamo:

“Chiusa la biglietteria della stazione di Stella Polare I tanto decantati (dalla Regione) miglioramenti sulla linea Roma Lido (o Lumaca di mare come dovrebbe essere rinominata) non ci sono e chissà quando li vedremo. La nuova gestione Astral e Cotral arranca, da giorni: anche nella giornata di ieri pochi treni disponibili (eppur ne hanno 9) e corse anche ogni 30′. Ordinaria amministrazione.

Ma c’è una novità che merita menzione: da alcuni giorni la biglietteria della stazione di Stella Polare è “temporaneamente” chiusa, come recita un cartello coi loghi di Regione e Astral e, a quanto ci risulta, rimarrà chiusa a tempo indeterminato. Abbiamo chiesto al servizio informazioni di Cotral, che fa da sportello anche per le questioni di competenza di Astral, ma la risposta è stata incomprensibile. Non ne conosciamo le ragioni, magari le chiederemo all’A.D. ing. Mallamo, quando deciderà, dopo già 8 mesi di rifiuti, di ricevere i Comitati pendolari delle ferrovie affidate alle sue cure; ci pare un pessimo segnale, che getta un’ombra sul “nuovo che avanza”.

Come abbiamo sempre detto e scritto, una cosa è fare annunci sul futuro remoto o remotissimo, che tutto va bene, altra è fare i fatti. Settembre è alle porte e ci aspettiamo pesanti ripercussioni dovute ai lavori in corso e previsti sulla infrastruttura e nelle stazioni, come Castel Fusano, necessari certo, ma vista la gestione non particolarmente brillante dei nuovi arrivati … … dobbiamo stare tutti con gli occhi ben aperti”.

Il Comitato Pendolari Roma Ostia

Max