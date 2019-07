I Tories hanno scelto Boris Johnson: nuovo leader dei conservatori britannici

Oggi la nomina a Premier, poi il nuovo corso. I tories hanno dato il responso: confermando le premesse, il nome designato è quello di Boris Johnson.

E’ lui il nuovo numero uno britannico, colui che succederà alla May alla guida del paese. Boris Johnson dunque ce l’ha fatta, confermando le previsioni dell’ampissima vigilia.

I Tories hanno scelto Boris Johnson: sarà lui il successore di Theresa May

I 160mila aventi diritto al voto del partito dei conservatori hanno scelto lui. Boris Johnson diventa pertanto il leader e sarà lui il successore di Theresa May alla guida del Paese. E in agenda subito due dei capisaldi. Due i nodi cruciali, fondamentali: Brexit e crisi con Teheran.

L’ex sindaco di Londra, Boris Johnson, è il nuovo leader del partito dei conservatori e prossimo premier. Per lui hanno detto di sì 92.153 membri del Conservative Party.

Aggiornamento ore 6,21

Boris Johnson, è il nuovo leader del partito dei conservatori: ha spazzato tutte le concorrenze confermando le anticipazioni della vigilia. Il suo rivale, attuale ministro degli Affari Esteri, Jeremy Hunt, ha guadagnato 46.656 voti. L’annuncio è stato dato al Queen Elizabeth II Centre di Londra. E ora?

Per Boris Johnson dunque adesso inizia la nuova sfida, e un percorso del tutto nuovo. Infatti allo stop attuale della Brexit, si aggiunge la crisi con l’Iran.

Il responso delle consultazioni dunque hanno detto che tra Boris Johnson e Jeremy Hunt per la successione a Theresa May è Johnson l’uomo forte. Lui diventa leader dei Tories e dunque nuovo premier britannico.

Molti però, nel Regno Unito, sostengono che diversi esponenti del partito non vogliano entrare nel governo Johnson. Aprendo il suo discorso ai Conservatori, intanto però tira dritto Johnson.

Dopo aver ringraziato Hunt, ricordato come “un formidabile oppositore” ha fatto lo stesso anche a Theresa May. Poi, i tre cardini della sua politica. Quali?

“Realizzare la Brexit, unire il Paese e sconfiggere Jeremy Corbyn (il leader dei laburisti), ed è quello che io farò”. Lo ha detto Boris Johnson, nel discorso dopo essere stato eletto alla guida dei Tory.

Aggiornamento ore 10.21

Johnson si insedierà a Downing Street e le prime sfide riguardano Teheran, le opposizioni interne e la Brexit. Come da promesse, punterà a chiudere entro la scadenza del 31 ottobre.

“Il tempo della campagna è finito, ora inizia il lavoro”, ha detto. “Grazie per l’incredibile onore che mi avete fatto”. In un tweet, il messaggio chiarificatore. “Il tempo della campagna è finito e inizia quello del lavoro per riunire il Paese e il partito, realizzare la Brexit e sconfiggere Corbyn. Lavorerò al massimo per ripagare la vostra fiducia“, twitta Johnson.

Anche Theresa May si congratula con lui, a cui invia un appello a “lavorare insieme per realizzare una Brexit che funzioni per l’intero Regno Unito”. La premier uscente, infine promette: “Avrai il mio pieno sostegno dai banchi” del Parlamento.”

Aggiornamento ore 12.28