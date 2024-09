IA, attenzione alle truffe: come difendersi

L’evoluzione tecnologica sta trasformando rapidamente la nostra quotidianità, ma insieme ai vantaggi porta con sé anche nuovi rischi. Le truffe basate sull’intelligenza artificiale (IA) stanno diventando sempre più diffuse, sfruttando la capacità di questa tecnologia per scopi ingannevoli.

Un esempio inquietante di queste frodi riguarda l’uso della tecnologia per creare cloni vocali, spesso utilizzati per richiedere denaro in situazioni d’emergenza simulate. Immaginiamo di ricevere un messaggio vocale da un nostro caro, che ci chiede urgentemente un trasferimento di denaro a seguito di un incidente, un arresto in un paese straniero o un furto. La voce sembra inconfondibile, ma in realtà è una replica creata artificialmente. Questo tipo di truffa sta diventando sempre più comune grazie alla diffusione di strumenti di intelligenza artificiale facilmente accessibili, in grado di manipolare voci e volti.

Con l’avvento dell’IA generativa, i truffatori possono modificare in modo estremamente realistico voci umane, riproducendo perfettamente quelle di amici, familiari o persino dirigenti di banca e superiori. Grazie ai cosiddetti deepfake, è possibile creare audio o video che sembrano del tutto autentici, ma che in realtà sono frutto di sofisticate manipolazioni digitali. La facilità con cui queste tecnologie possono essere utilizzate rende le truffe più accessibili e difficili da individuare, aumentando i rischi per chiunque.

Le voci generate artificialmente vengono create utilizzando registrazioni audio reali, e i modelli più avanzati possono addirittura parlare in diverse lingue, imitando alla perfezione il tono e il timbro di una persona. Molti pensano che queste frodi colpiscano solo personaggi famosi o politici, ma la realtà è diversa: bastano pochi secondi di una nostra registrazione audio, estratti magari da un video su TikTok o da YouTube, per creare un clone vocale.

Per difendersi da questi pericoli, è essenziale sviluppare consapevolezza e adottare precauzioni, imparando a riconoscere i segnali d’allarme e a non fidarsi ciecamente di messaggi o richieste che sembrano provenire da fonti affidabili. Solo così possiamo evitare di essere vittime di truffe generate con l’intelligenza artificiale.