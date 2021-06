Ibiza, la gelosia rovina la festa di 3 italiani: lite degenera in sparatoria, gravissimo un 29enne

Da anni meta preferita dai nostri giovani, soprattutto per le grandi opportunità di sfrenato divertimento (e ‘sballo’) che offre, negli ultimi giorni però l’isola spagnola di Ibiza, non si sta rivelando così ‘positiva’ per nostri connazionali.

Ibiza: un’annata estiva iniziata male con la giovane ‘volata’ giù da un hotel

Per lo meno, è quanto si evince leggendo la cronaca nera di questi giorni. Se una giovane è stata coinvolta in una drammatica situazione, a seguito della quale (forse per mano del compagno) è ‘volata’ giù dal balcone di un albergo, oggi ci giunge invece notizia di una violenta sparatoria, avvenuta nell’ambito di una festa privata, che ha coinvolto altri tre nostri giovani connazionali.

Ibiza: tre giovani italiani e una festa per divertirsi insieme… finita malissimo

E’ accaduto all’interno di una villetta sita nella località di Santa Eulària. Qui, dove soggiornavano in affitto, tre giovani italiani di 29, 33 e 35 anni, si sarebbero resi protagonisti una bruttissima lite, nel bel mezzo di una serata che avevano organizzato in casa.

Ibiza: l’improvvisa violenta lite scaturita per motivi di gelosia

Anzi, nello specifico, la festa l’avrebbe organizzata il 29enne e, a seguito della cosa, complici le presenze femminili, sarebbero stati motivazioni legate alla ‘gelosia’ a scaldare gli animi. Solo che la cosa, forse complice l’alcol, ha preso una piega inaspettata e, dalle mani, si è passati alle pistolettate.

Ibiza: improvvisamente è comparsa la pistola ed il 33enne ha aperto il fuoco

A quanto riportato dalle cronache locali, il 33enne avrebbe infatti estratto l’arma prima per ferire al capo il più giovane con il calcio dell’arma poi, per motivi ancora da appurare ha invece esploso almeno 6 colpi. Mentre il terzo italiano presente, il 35enne, sarebbe stato colpito soltanto di striscio, ad avere la peggio è stato il 29enne, ferito gravemente alla testa ed alla gamba destra. Vista l’ora, quasi le 4 del mattino, nel frattempo qualcuno aveva già avvisato polizia e sanitari, che sono praticamente giunti quasi subito sul posto.

Ibiza: il 29enne in prognosi riservata, il 35enne ferito lievemente, ed il 33enne in manette

Subito ricoverato in arresto cardiaco presso il locale ospedale di Can Misses, il giovane è ora in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico durato circa 7 ore. Ricoverato anche il 35enne ma senza problemi seri, ed arrestato invece il 35enne. Insomma, un inizio di stagione davvero poco felice per i nostri giovani in vacanza ad Ibiza…

Max