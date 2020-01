Ibrahimovic a Milano: inizia lo ‘Zlatan day’

Ci voleva Zlatan per riportare entusiasmo in casa Milan. È bastato l’arrivo di Ibrahimovic a Milano per far esplodere di gioia i tifosi rossoneri, arrivati in centinaia per accogliere lo svedese clla sua nuova (vecchia) casa. Zlatan torna al Milan dopo anni di assenza lo fa per divertire e stupire, come ha confermato anche Raiola.

Una nuova sfida per mettersi alla prova. Troppo banale finire la carriera lontano dal grande calcio per uno come lui, che da sempre si nutre di sfide. Quella al Milan sarà senza dubbio complicata, perché la società rossonera sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia, più vicina alla zona retrocessione che a quella Champions League.

Zlatan per sorridere

Il regalo della dirigenza ai tifosi è l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio. Lo svedese era volta ai Los Angeles Galaxy in MLS dopo l’esperienza europea. Ha segnato, ha divertito, ha incantato anche oltre oceano. Ora vuole tornare a farlo anche in Italia, quella che per anni è stata la sua casa divisa tra Torino e Milano, sponda Inter e Milan

Ibra è arrivato nella mattinata di oggi a Linate, ad attenderlo centinaia di tifosi impazziti di gioia per il ritorno del loro idolo. 38 anni ma ancora tanta voglia di mettersi in gioco, punta su questo il Milan per riprendersi dopo il momento complicato e tornare nelle posizioni che più gli competono.