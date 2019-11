Ibrahimovic al Bologna, Bigon: “Dipende tutto da lui”

Più di una voce, più concreta di una suggestione: la trattativa per portare Ibrahimovic al Bologna è reale. Le conferme arrivano da più parti, ora dallo stesso Bigon, direttore sportivo della società rossoblù, che intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha confermato l’esistenza della trattativa.

“Ibra e Sinisa si sono sentiti”

“Ibra e Sinisa si sono scambiati opinioni sul futuro, un futuro che è in mano allo svedese. La palla è in mano sua: nei prossimi mesi deciderà se continuare a giocare, se venire in Italia, andare in Svezia, proseguire in America”, ha analizzato.

Che ha aggiunto: “La decisione spetta a Ibra, noi non possiamo che essere affascinati dall’idea. Il rapporto nasce da una serie di telefonate tra Zlatan e Sinisa: se Ibra dovesse venire in Italia sarebbe una cosa importante”, ha concluso il ds del Bologna.