Ibrahimovic al Bologna, Mihajlovic apre: “Ci ho parlato”

Che cosa farà il prossimo anno Ibrahimovic? Una cosa è certa: non resterà a Milano. Lo ha confessato lo stesso attaccante a Sinisa Mihajlovic, suo amico prima che grande estimatore. L’allenatore del Bologna ha provato a portarlo in rossoblù già a gennaio, prima che Zlatan prendesse la strada verso il rossonero.

In estate potrebbe però essere diverso, Ibra potrebbe aver voglia di misurarsi con una piazza non di primo piano, cosa che ha fatto per tutta la sua vita. Mihajlovic lo ha lasciato intendere nel corso di una trasmissione serba, durante la quale ha riportato il colloquio avuto con lo svedese.

“Zlatan Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate – ha detto l’allenatore del Bologna – Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all’Hammarby, ndr). Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa”.