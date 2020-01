Ibrahimovic al Fantacalcio, la quotazione della Gazzetta

È arrivato a Milano questa mattina, è pronto a far esplodere San Siro. E anche i fantallenatori. Perché è inutile nasconderlo: l’arrivo di Ibrahimovic al Milan è stata una bomba ad orologeria per il Fantacalcio. La prima domanda è stata ‘quale sarà la sua quotazione?’. La risposta l’ha fornita la stessa Gazzetta dello Sport: 35 crediti.

Il ruolo naturalmente attaccante, anche al mantra, dove Ibra è listato punta. Lo svedese sarà senza dubbio l’elemento più ambito dell’asta di gennaio. Tutti pazzi per Ibra: se siete intenzionati a comprarlo al Fantacalcio la Gazzetta ne ha fatto una valutazione, giustamente, molto alta.

Ibra al fantacalcio, conviene?

In questo articolo avevamo azzardato una previsione di gol dello svedese prendendo in esame diversi elementi, tra cui età, voglia di mettersi di nuovo in gioco, fame di vittoria e naturalmente contesto. Perché riuscire a trascinare un Milan così stanco non è facile nemmeno per un fuoriclasse come lui.

Resta il fatto che Ibra ovunque sia andato ha fatto la differenza, e il Milan bis potrebbe non fare eccezione. La fame è sempre la stessa, altrimenti non sarebbe tronato nel calcio che conta, l’integrità fisica non è mai stata scalfita. Insomma Ibra è un affare ancora oggi al Fantacalcio, se ne avete la possibilità compratelo.