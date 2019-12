Ibrahimovic al Milan, è fatta: lo svedese ha detto sì

Ibrahimovic al Milan: è tutto fatto. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com lo svedese ha appena accettato la proposta dei rossoneri. Il responso è arrivato in questi minuti: il club aveva avanzato la sua offerta da giorni e attendeva una risposta che è arrivata.

Ibra ha detto ‘sì’, tornerà in rossonero, sarà di nuovo protagonista in Serie A. Lo svedese dopo l’esperienza in MLS nei Los Angeles Galaxy ha accettato la proposta rossonera. Nei prossimi giorni sarà a Milano per ufficializzare l’affare: intanto è deciso: il milan riabbraccia Ibrahimovic.