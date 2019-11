Ibrahimovic lascia gli Stati Uniti: “Ora guardate il baseball”. Nel futuro Milan o Bologna?

“Ora guardate il baseball”. Zlatan Ibrahimovic non riesce a contenersi, anche quando deve dare un annuncio serio, di quelli che faranno parlare almeno per un pio di mesi, fino a quando lo svedese non avrà scelto la sua nuova squadra. Ibra ha infatti annunciato l’addio ai LA Galaxy con un messaggio sui social, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro.

Ibra, Italia nel futuro?

“Sono venuto, ho visto, ho conquistato. Grazie LA Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi dei Galaxy dico: volevi Zlatan, ti ho dato Zlatan. La storia continua …”. Questo il messaggio con cui lo svedese ha annunciato il suo addio al campionato americano.

Il suo futuro è quindi ora incerto: sono tanti i possibili scenari. Non è un mistero infatti che tutti, o quasi, vorrebbero lo svedese, capace ancora di fare la differenza. Non a caso anche diverse società italiane si sono mosse per l’attaccante, tra tutte Bologna e Milan. La squadra rossoblù ha ormai da tempo confermato il suo interesse, quella rossonera non lo ha mai smentito. Insomma, la possibilità che Ibra torni in serie A è concreta.